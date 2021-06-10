Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2

Режиссер: Ольга Лопато, Милана Федосеева, Джалиль Ризванов

Жанры: Анимация, Семейный.

Фиксики изучают вечный двигатель, рентген и правила безопасности в Интернете. Бодо Бородо путешествует в Лондон, знакомится с омонимами и буквой «и». Смешарики разбираются со своими обидами и выясняют, как важно говорить добрые слова и заботиться о счастье близких.

Продолжительность: 54 мин

Сценарий: Дарья Вяльцева, Олег Синюков, Владимир Сахновский

Музыка: Георгий Васильев, Александр Гончаренко, Олег Костров