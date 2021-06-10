Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2
Режиссер:Ольга Лопато, Милана Федосеева, Джалиль Ризванов
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
Фиксики изучают вечный двигатель, рентген и правила безопасности в Интернете. Бодо Бородо путешествует в Лондон, знакомится с омонимами и буквой «и». Смешарики разбираются со своими обидами и выясняют, как важно говорить добрые слова и заботиться о счастье близких.
Продолжительность:54 мин
Сценарий:Дарья Вяльцева, Олег Синюков, Владимир Сахновский
Музыка: Георгий Васильев, Александр Гончаренко, Олег Костров
Музыка: Георгий Васильев, Александр Гончаренко, Олег Костров
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 июня 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:10 июня 2021
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