Смешарики и друзья в кино

Режиссер: Денис Чернов, Иван Пшонкин, Филипп Ярин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.

Продолжительность: 60 мин

Сценарий: Алексей Лебедев, Татьяна Белова, Дмитрий Яковенко

В ролях: Прохор Чеховской, Лилия Шайхитдинова, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Майкл Безыменский, София Заргано, Илья Терещенко, Ариадна Шишкина, Ольга Голованова, Владимир Сахновский

Музыка: Сергей Васильев, Марина Ланда, Георгий Васильев