Смешарики и друзья в кино
Режиссер:Денис Чернов, Иван Пшонкин, Филипп Ярин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.
Продолжительность:60 мин
Сценарий:Алексей Лебедев, Татьяна Белова, Дмитрий Яковенко
В ролях:Прохор Чеховской, Лилия Шайхитдинова, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Майкл Безыменский, София Заргано, Илья Терещенко, Ариадна Шишкина, Ольга Голованова, Владимир Сахновский
Музыка:Сергей Васильев, Марина Ланда, Георгий Васильев
В ролях:Прохор Чеховской, Лилия Шайхитдинова, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Майкл Безыменский, София Заргано, Илья Терещенко, Ариадна Шишкина, Ольга Голованова, Владимир Сахновский
Музыка:Сергей Васильев, Марина Ланда, Георгий Васильев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:06 мая 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!