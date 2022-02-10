Смерть на Ниле Режиссер: Кеннет Брана

Жанры: Драма, Детектив, Криминал. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу. Продолжительность: 127 мин Сценарий: Майкл Грин, Агата Кристи

В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли, Летишиа Райт, Эмма Маккей, Арми Хаммер, Дженнифер Сондерс, Софи Оконедо, Аннетт Бенинг, Никкита Чадха

Музыка: Патрик Дойл Производство: США, Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 10 февраля 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!