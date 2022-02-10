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Смерть на Ниле

Режиссер:Кеннет Брана
Жанры: Драма, Детектив, Криминал.

На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Майкл Грин, Агата Кристи
В ролях:Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли, Летишиа Райт, Эмма Маккей, Арми Хаммер, Дженнифер Сондерс, Софи Оконедо, Аннетт Бенинг, Никкита Чадха
Музыка:Патрик Дойл
Производство:США, Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:10 февраля 2022
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