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Смерч 2

Режиссер:Ли Айзек Чун
Жанры: Боевик, Триллер.

Кейт Купер — бывшая охотница за штормами, завязавшая со своим опасным хобби после того, как еще во время учебы в колледже встреча с торнадо едва не стоила ей жизни. Теперь девушка работает в тылу, изучая природу катаклизмов в Нью-Йорке. Но однажды ее друг Хави убеждает Кейт присоединиться к его команде, чтобы испытать инновационную систему отслеживания штормов. Так их пути пересекаются с Тайлером Оуэнсом — знаменитым охотником за штормами и звездой соцсетей, который ни за что не упустит возможность оказаться в эпицентре бушующей стихии.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Марк Л. Смит, Джозеф Косински, Майкл Крайтон
В ролях:Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон, Саша Лэйн, Дэрил Маккормак, Кирнан Шипка, Ник Додани
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 25 по 28 июля
11:25 (300)
13:40 (350)
15:55 (420)
18:10 (420)
20:25 (420)

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