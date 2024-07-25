Смерч 2
Режиссер:Ли Айзек Чун
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Кейт Купер — бывшая охотница за штормами, завязавшая со своим опасным хобби после того, как еще во время учебы в колледже встреча с торнадо едва не стоила ей жизни. Теперь девушка работает в тылу, изучая природу катаклизмов в Нью-Йорке. Но однажды ее друг Хави убеждает Кейт присоединиться к его команде, чтобы испытать инновационную систему отслеживания штормов. Так их пути пересекаются с Тайлером Оуэнсом — знаменитым охотником за штормами и звездой соцсетей, который ни за что не упустит возможность оказаться в эпицентре бушующей стихии.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Марк Л. Смит, Джозеф Косински, Майкл Крайтон
В ролях:Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон, Саша Лэйн, Дэрил Маккормак, Кирнан Шипка, Ник Додани
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос, Брэндон Переа, Мора Тирни, Гарри Хадден-Патон, Саша Лэйн, Дэрил Маккормак, Кирнан Шипка, Ник Додани
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2024
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