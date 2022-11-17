Слон
Режиссер:Гарик Петросян
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только неизвестно, где и как Сергей раздобыл машину и деньги, и удастся ли ему добраться до цели.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Гарик Петросян
В ролях:Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Давид Мхитарель, Александр Рожковский
Музыка:Манук Казарян
В ролях:Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Давид Мхитарель, Александр Рожковский
Музыка:Манук Казарян
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:17 ноября 2022
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