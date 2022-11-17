Слон

Режиссер: Гарик Петросян

Жанры: Драма, Триллер.

Сергей спешит к сыну в столичную клинику: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только неизвестно, где и как Сергей раздобыл машину и деньги, и удастся ли ему добраться до цели.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Гарик Петросян

В ролях: Павел Прилучный, Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест, Олег Толстенко, Игорь Лесов, Давид Мхитарель, Александр Рожковский

Музыка: Манук Казарян