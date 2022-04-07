Скрежет

Режиссер: Ханна Бергхольм

Жанры: Ужасы.

12-летняя гимнастка Тинья всячески пытается угодить одержимой имиджем матери и достичь высот в спорте. Ее мать, популярный видеоблогер, прилагает массу усилий для поддержания статуса образцовой семьи с идеальным домом, как из каталога IKEA. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, втайне приносит домой. С этого момента семейная идиллия начинает рушиться.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Илья Раутси

В ролях: Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила, Ида Мяаттянен Сайя Лентонен, Стелла Леппикорпи, Хертта Ниминен, Аада Пунакиви

Музыка: Стейн Берге Свендсен