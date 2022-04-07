Скрежет
Режиссер:Ханна Бергхольм
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
12-летняя гимнастка Тинья всячески пытается угодить одержимой имиджем матери и достичь высот в спорте. Ее мать, популярный видеоблогер, прилагает массу усилий для поддержания статуса образцовой семьи с идеальным домом, как из каталога IKEA. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, втайне приносит домой. С этого момента семейная идиллия начинает рушиться.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Илья Раутси
В ролях:Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила, Ида Мяаттянен Сайя Лентонен, Стелла Леппикорпи, Хертта Ниминен, Аада Пунакиви
Музыка:Стейн Берге Свендсен
В ролях:Сиири Солалинна, София Хейккиля, Яни Воланен, Рейно Нордин, Ойва Оллила, Ида Мяаттянен Сайя Лентонен, Стелла Леппикорпи, Хертта Ниминен, Аада Пунакиви
Музыка:Стейн Берге Свендсен
Производство:Финляндия, Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:07 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:07 апреля 2022
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