Сказочный патруль. Шоу продолжается Режиссер: Антон Ланшаков

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Четыре волшебницы из Сказочного патруля – Варя, Снежка, Алёнка и Маша – берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт – электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги – лесные эльфы. Дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила. Продолжительность: 63 мин Сценарий: Антон Ланшаков

В ролях: Юлия Александрова, Глафира Тарханова, Анфиса Вистингаузен, Полина Кутепова, Ольга Кузьмина, Анна Киселёва, Данила Якушев, Владимир Антоник, Андрей Рожков, Даниил Эльдаров

Музыка: Александр Биллион Производство: Россия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 06 июня 2024

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