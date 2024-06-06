Сказочный патруль. Шоу продолжается
Режиссер:Антон Ланшаков
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Четыре волшебницы из Сказочного патруля – Варя, Снежка, Алёнка и Маша – берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт – электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги – лесные эльфы. Дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила.
Продолжительность:63 мин
Сценарий:Антон Ланшаков
В ролях:Юлия Александрова, Глафира Тарханова, Анфиса Вистингаузен, Полина Кутепова, Ольга Кузьмина, Анна Киселёва, Данила Якушев, Владимир Антоник, Андрей Рожков, Даниил Эльдаров
Музыка:Александр Биллион
В ролях:Юлия Александрова, Глафира Тарханова, Анфиса Вистингаузен, Полина Кутепова, Ольга Кузьмина, Анна Киселёва, Данила Якушев, Владимир Антоник, Андрей Рожков, Даниил Эльдаров
Музыка:Александр Биллион
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:06 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:06 июня 2024
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