Сказка для старых
Режиссер:Фёдор Лавров, Роман Михайлов
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.
Продолжительность:78 мин
Сценарий:Роман Михайлов
В ролях:Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко
Музыка:Антон Завьялов, Евгений Кучинов
В ролях:Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко
Музыка:Антон Завьялов, Евгений Кучинов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2022
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