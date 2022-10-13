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Сказка для старых

Режиссер:Фёдор Лавров, Роман Михайлов
Жанры: Драма, Криминал.

Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита Мули. Вот только Мулю убили и похоронили три года назад, а недавно его, живого и здорового, увидели сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из них совершит свое путешествие туда, где всё не то, чем кажется.

Продолжительность:78 мин
Сценарий:Роман Михайлов
В ролях:Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Евгений Ткачук, Анатолий Тишин, Денис Кириллов, Олег Васильков, Сергей Пахомов, Андрей Позднухов, Виктория Мирошниченко
Музыка:Антон Завьялов, Евгений Кучинов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:13 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 13 по 14 октября
20:10 (300)
c 15 по 16 октября
20:10 (330)

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