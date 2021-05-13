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Скажи ей

Режиссер:Александр Молочников
Жанры: Драма.

Как быть сыну, родители которого каждый день задают вопрос, кого он любит больше? Маму или папу? Как быть маме, если она безумно любит сына, но обстоятельства вынуждают отнять ребенка у его отца? Как быть папе, если его сына увозят в Америку навсегда, а он не представляет своей жизни без него? ⠀ Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Александр Молочников, Илья Тилькин, Александр Талал
В ролях:Кай Гетц, Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Вольфганг Черни, Марина Игнатова, Игорь Черневич, Брианни Уокер, Кеннет Дж. Морган
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 мая 2021
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Северное сияниеСиний зал
c 13 по 14 мая
11:10 (300)
15:25 (300)
19:40 (350)
21:55 (350)
c 15 по 16 мая
11:10 (300)
15:25 (350)
19:40 (350)
21:55 (350)
c 17 по 18 мая
11:10 (150)
15:25 (150)
19:40 (250)
21:55 (250)
19 мая
10:35 (150)
12:45 (150)
14:55 (150)
22:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 13 по 16 мая
17:20 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 14 мая
11:20 (150 р.)
19:40 (300 р.)
c 15 по 16 мая
11:20 (200 р.)
19:40 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
30 мая
11:00 (300)

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