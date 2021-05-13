Скажи ей

Режиссер: Александр Молочников

Жанры: Драма.

Как быть сыну, родители которого каждый день задают вопрос, кого он любит больше? Маму или папу? Как быть маме, если она безумно любит сына, но обстоятельства вынуждают отнять ребенка у его отца? Как быть папе, если его сына увозят в Америку навсегда, а он не представляет своей жизни без него? ⠀ Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Александр Молочников, Илья Тилькин, Александр Талал

В ролях: Кай Гетц, Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Вольфганг Черни, Марина Игнатова, Игорь Черневич, Брианни Уокер, Кеннет Дж. Морган

Музыка: Игорь Вдовин