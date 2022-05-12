Сияющая звезда

Режиссер: Пак Иль-хо

Жанры: Анимация, Музыкальный.

Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?

Продолжительность: 77 мин

В ролях: Чон Хе-вон, Ли Мён-хо, Ли Джи-хён, Пак Ри-на, Ом Сан-хён, Хон Со-ён, Щин Ён-у

Музыка: Тон Мин-хо