Сияющая звезда
Режиссер:Пак Иль-хо
Жанры: Анимация, Музыкальный.
Жанры: Анимация, Музыкальный.
Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?
Продолжительность:77 мин
В ролях:Чон Хе-вон, Ли Мён-хо, Ли Джи-хён, Пак Ри-на, Ом Сан-хён, Хон Со-ён, Щин Ён-у
Музыка:Тон Мин-хо
Музыка:Тон Мин-хо
Производство:Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:12 мая 2022
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