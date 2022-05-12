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Сияющая звезда

Режиссер:Пак Иль-хо
Жанры: Анимация, Музыкальный.

Новое шоу талантов «Лунная королева» собирает яркие коллективы, чтобы выявить самых талантливых участниц. Для победы нужно собрать миллион лайков, выступая в коллективах на разнообразных сценах. Больше всего выделяется амбициозная Гера, чья мама уже получала титул Лунной королевы. Гера отлично танцует и поёт, но плохо ладит с участниками группы. Сможет ли она добиться успеха или титул достанется другой участнице?

Продолжительность:77 мин
В ролях:Чон Хе-вон, Ли Мён-хо, Ли Джи-хён, Пак Ри-на, Ом Сан-хён, Хон Со-ён, Щин Ён-у
Музыка:Тон Мин-хо
Производство:Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:12 мая 2022
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ГалактикаЗал 3
12 мая
15:10 (260)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 12 по 13 мая
17:10 (300)
c 14 по 15 мая
11:30 (250)
17:10 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 14 по 15 мая
13:50 (400)

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