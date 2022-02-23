Сирано
Режиссер:Джо Райт
Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.
Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.
Сирано де Бержерак — человек, опередивший свое время — одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует открыть ей свои чувства, а Роксана, тем временем, влюбляется с первого взгляда в Кристиана.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Эрика Шмидт, Эдмон Ростан
В ролях:Питер Динклэйдж, Хейли Беннетт, Келвин Харрисон, Бен Мендельсон, Моника Долан, Башир Салахуддин, Джошуа Джеймс, Аньяна Васан, Рут Шин, Глен Хансард
Музыка:Аарон Десснер, Брайс Десснер
В ролях:Питер Динклэйдж, Хейли Беннетт, Келвин Харрисон, Бен Мендельсон, Моника Долан, Башир Салахуддин, Джошуа Джеймс, Аньяна Васан, Рут Шин, Глен Хансард
Музыка:Аарон Десснер, Брайс Десснер
Производство:Великобритания, США, Канада
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2022
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