Сирано

Режиссер: Джо Райт

Жанры: Драма, Мелодрама, Мюзикл.

Сирано де Бержерак — человек, опередивший свое время — одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует открыть ей свои чувства, а Роксана, тем временем, влюбляется с первого взгляда в Кристиана.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Эрика Шмидт, Эдмон Ростан

В ролях: Питер Динклэйдж, Хейли Беннетт, Келвин Харрисон, Бен Мендельсон, Моника Долан, Башир Салахуддин, Джошуа Джеймс, Аньяна Васан, Рут Шин, Глен Хансард

Музыка: Аарон Десснер, Брайс Десснер