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Синдром

Режиссер:Антон Борматов
Жанры: Драма, Триллер.

Страшная автомобильная авария переворачивает жизнь Маши и Кирилла. Девушка не узнает мужа — тот становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять себе.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Ирина Накарякова, Антон Борматов
В ролях:Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Елизавета Пинегина, Георгий Шабанов, Кристина Айвазовская
Музыка:Евгений Штейнберг
Производство:Россия
Ограничения:16+
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ГалактикаЗал 4
c 9 по 15 ноября
18:55 (500)
ГалактикаЗал 1
c 13 по 15 ноября
22:55 (390)
ГалактикаЗал 2
c 13 по 15 ноября
22:20 (390)

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