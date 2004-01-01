Синдром

Режиссер: Антон Борматов

Жанры: Драма, Триллер.

Страшная автомобильная авария переворачивает жизнь Маши и Кирилла. Девушка не узнает мужа — тот становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять себе.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Ирина Накарякова, Антон Борматов

В ролях: Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Елизавета Пинегина, Георгий Шабанов, Кристина Айвазовская

Музыка: Евгений Штейнберг