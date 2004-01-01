Синдром
Режиссер:Антон Борматов
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Страшная автомобильная авария переворачивает жизнь Маши и Кирилла. Девушка не узнает мужа — тот становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять себе.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Ирина Накарякова, Антон Борматов
В ролях:Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Елизавета Пинегина, Георгий Шабанов, Кристина Айвазовская
Музыка:Евгений Штейнберг
В ролях:Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Елизавета Пинегина, Георгий Шабанов, Кристина Айвазовская
Музыка:Евгений Штейнберг
Производство:Россия
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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