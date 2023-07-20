Схватка с дьяволом

Режиссер: Юваль Адлер

Жанры: Боевик, Триллер.

Обычный день для, казалось бы, обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это на самом деле? В любом случае эта ночь расставит все на свои места.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Люк Парадайз

В ролях: Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Бёрнс Бёрнс, Нэнси Гуд, Рич Хопкинс, Каиви Лайман, Оливер Маккаллум, Камерон Ли Прайс, Дэн Тесла, Аннисс Уайт

Музыка: Ишай Адар