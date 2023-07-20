161684

Схватка с дьяволом

Режиссер:Юваль Адлер
Жанры: Боевик, Триллер.

Обычный день для, казалось бы, обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это на самом деле? В любом случае эта ночь расставит все на свои места.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Люк Парадайз
В ролях:Николас Кейдж, Юэль Киннаман, Бёрнс Бёрнс, Нэнси Гуд, Рич Хопкинс, Каиви Лайман, Оливер Маккаллум, Камерон Ли Прайс, Дэн Тесла, Аннисс Уайт
Музыка:Ишай Адар
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июля 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 1
c 24 по 26 июля
20:05 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
26 июля
18:10 (250)
22:15 (250)
ГалактикаЗал 4
c 27 по 28 июля
18:35 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 27 по 30 июля
21:30 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?