Шрамы Парижа

Режиссер: Седрик Жименес

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

В ноябре 2015 года Париж пережил самые страшные теракты в своей истории. Жертвами тщательно спланированных актов насилия стали почти 400 человек. Но на этом преступники не собирались останавливаться. Чтобы предотвратить будущие угрозы, двум агентам придется провести одно из самых крупных расследований в истории Старого Света и помешать преступникам нанести новый удар. Теперь в опасности не только Франция, но и вся Европа.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Джеймс Бенжамин Шеннон, Оливье Деманжель, Седрик Жименес

В ролях: Жан Дюжарден, Анаис Демустье, Сандрин Киберлен, Жереми Ренье, Лина Кудри, Седрик Кан, Софьян Хаммес, Сами Уталбали, Стефан Бак, Рафаэль Кенар

Музыка: Гийом Руссель