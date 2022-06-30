Школа волшебства Режиссер: Паола Ранди

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный. Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой. Продолжительность: 116 мин Сценарий: Никола Гуальяноне, Менотти

В ролях: Зои Массенти, Моника Беллуччи, Фабио Де Луиджи, Франческо Руссо, Алессандро Абер, Никола Гуальяноне, Коррадо Гуццанти, Джульетта Ребеджьяни, Гуя Йело, Марио Лучани

Музыка: Эмануеле Босси, Микеле Брага Производство: Италия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 30 июня 2022

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