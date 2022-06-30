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Школа волшебства

Режиссер:Паола Ранди
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Никола Гуальяноне, Менотти
В ролях:Зои Массенти, Моника Беллуччи, Фабио Де Луиджи, Франческо Руссо, Алессандро Абер, Никола Гуальяноне, Коррадо Гуццанти, Джульетта Ребеджьяни, Гуя Йело, Марио Лучани
Музыка:Эмануеле Босси, Микеле Брага
Производство:Италия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 30 июня по 1 июля
12:50 (200)
c 2 по 3 июля
12:50 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 июня по 1 июля
11:10 (150)
15:40 (300)
c 2 по 3 июля
11:10 (250)
15:40 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 июня по 1 июля
13:45 (от 160 р.)
c 2 по 3 июля
13:45 (от 190 р.)

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