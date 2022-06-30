Школа волшебства
Режиссер:Паола Ранди
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Семейный.
Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детей основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Никола Гуальяноне, Менотти
В ролях:Зои Массенти, Моника Беллуччи, Фабио Де Луиджи, Франческо Руссо, Алессандро Абер, Никола Гуальяноне, Коррадо Гуццанти, Джульетта Ребеджьяни, Гуя Йело, Марио Лучани
Музыка:Эмануеле Босси, Микеле Брага
В ролях:Зои Массенти, Моника Беллуччи, Фабио Де Луиджи, Франческо Руссо, Алессандро Абер, Никола Гуальяноне, Коррадо Гуццанти, Джульетта Ребеджьяни, Гуя Йело, Марио Лучани
Музыка:Эмануеле Босси, Микеле Брага
Производство:Италия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:30 июня 2022
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