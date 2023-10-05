Школа магических зверей. Тайна Подземелья

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Семейный.

Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Александер Дидина, Торстен Нётер, Виола Шмидт

В ролях: Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Эмилия Пиеске, Надя Уль, Юстус фон Донаньи, Хейко Пинковски, Милан Пешель, Рик Каваниан

Музыка: Константин Джоркеф Ширер, Доминик Гисригль, Robin Haefs