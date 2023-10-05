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Школа магических зверей. Тайна Подземелья

Режиссер:Свен Унтервальдт мл.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Семейный.

Школа магических зверей готовится к юбилею. У детей и их говорящих волшебных животных полно хлопот и забот. Тем временем, в школе происходит что-то странное. Каждую ночь во дворе появляются таинственные подкопы. Друзьям вместе с их магическими питомцами предстоит узнать, какая тайна скрывается глубоко под землей, и это будет путешествие, полное опасностей и приключений.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Александер Дидина, Торстен Нётер, Виола Шмидт
В ролях:Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Эмилия Пиеске, Надя Уль, Юстус фон Донаньи, Хейко Пинковски, Милан Пешель, Рик Каваниан
Музыка:Константин Джоркеф Ширер, Доминик Гисригль, Robin Haefs
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:05 октября 2023
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ГалактикаЗал 4
c 12 по 14 октября
10:35 (340)
c 15 по 18 октября
10:40 (340)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 12 по 13 октября
14:00 (230)
c 14 по 15 октября
14:00 (330)

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