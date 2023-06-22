Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Режиссер:Патрысия Кепа, Акорье Уайт
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Фелипе Сиснерос, Патрысия Кепа, Акорье Уайт
В ролях:Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лэфферти, Синди Хоган, Конфиданс, Зия Кэрлок, Джо Энтони Гордон, Дариан Фишер, Грейси Дэвис, Бэрри Дж. Ретклифф
Музыка:Александар Купара
В ролях:Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лэфферти, Синди Хоган, Конфиданс, Зия Кэрлок, Джо Энтони Гордон, Дариан Фишер, Грейси Дэвис, Бэрри Дж. Ретклифф
Музыка:Александар Купара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июня 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июня 2023
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