161570

Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы

Режиссер:Патрысия Кепа, Акорье Уайт
Жанры: Драма, Ужасы.

Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Фелипе Сиснерос, Патрысия Кепа, Акорье Уайт
В ролях:Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лэфферти, Синди Хоган, Конфиданс, Зия Кэрлок, Джо Энтони Гордон, Дариан Фишер, Грейси Дэвис, Бэрри Дж. Ретклифф
Музыка:Александар Купара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 июня 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 29 июня по 5 июля
21:35 (480)
ГалактикаЗал 1
2 июля
22:45 (410)
c 3 по 5 июля
22:40 (360)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?