Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы

Режиссер: Патрысия Кепа, Акорье Уайт

Жанры: Драма, Ужасы.

Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Фелипе Сиснерос, Патрысия Кепа, Акорье Уайт

В ролях: Оги Дьюк, Акорье Уайт, Сандра Эллис Лэфферти, Синди Хоган, Конфиданс, Зия Кэрлок, Джо Энтони Гордон, Дариан Фишер, Грейси Дэвис, Бэрри Дж. Ретклифф

Музыка: Александар Купара