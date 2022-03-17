Шимпанзе под прикрытием
Режиссер:Али Замани
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Стефен Джонстон, Stephen Johnston, Джером Рейнер-Кальфон
В ролях:Скип Швинк, София Алонги, Лукас Росс, Мэдлин Кинтц, Брэнди Клифтон, Леа Филпотт, Энджел Розарио мл., Мэттлок Лондон, Да Ли, Дж. Майкл Маккартни
Музыка:Брэд Дэйл
В ролях:Скип Швинк, София Алонги, Лукас Росс, Мэдлин Кинтц, Брэнди Клифтон, Леа Филпотт, Энджел Розарио мл., Мэттлок Лондон, Да Ли, Дж. Майкл Маккартни
Музыка:Брэд Дэйл
Производство:Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
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