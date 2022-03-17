Шимпанзе под прикрытием

Режиссер: Али Замани

Жанры: Комедия, Семейный.

В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Стефен Джонстон, Stephen Johnston, Джером Рейнер-Кальфон

В ролях: Скип Швинк, София Алонги, Лукас Росс, Мэдлин Кинтц, Брэнди Клифтон, Леа Филпотт, Энджел Розарио мл., Мэттлок Лондон, Да Ли, Дж. Майкл Маккартни

Музыка: Брэд Дэйл