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Шимпанзе под прикрытием

Режиссер:Али Замани
Жанры: Комедия, Семейный.

В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для Шимпанзе под прикрытием! Когда раскрывается противозаконный заговор, ЦРУ обращается к своему необычному оперативнику, чтобы не дать преступлению состояться.

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Стефен Джонстон, Stephen Johnston, Джером Рейнер-Кальфон
В ролях:Скип Швинк, София Алонги, Лукас Росс, Мэдлин Кинтц, Брэнди Клифтон, Леа Филпотт, Энджел Розарио мл., Мэттлок Лондон, Да Ли, Дж. Майкл Маккартни
Музыка:Брэд Дэйл
Производство:Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:17 марта 2022
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ГалактикаЗал 3
17 марта
17:50 (260)
18 марта
17:50 (370)
c 19 по 20 марта
17:45 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 17 по 18 марта
14:20 (200)
c 19 по 20 марта
14:20 (300)

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