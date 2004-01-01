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Шазам-2! Ярость богов / Дубак

Режиссер:Дэвид Ф. Сандберг
Жанры: Боевик, Фэнтези, Триллер.

17-летний Билли Бэтсон, получивший дар превращаться в супергероя лет сорока, охраняет покой жителей Филадельфии вместе со своими приёмными братьями и сестрами, с которыми он поделился суперспособностями. В силу юности и недостатка дисциплины не всё у них получается идеально, и пресса называет команду супергероев «Филадельфийскими фиаско». Тем временем две женщины, представляющиеся дочерьми титана Атланта, крадут из греческого музея сломанный пополам волшебный жезл и направляются в Филадельфию, чтобы отобрать у супергероев магические силы.

Фильм (130 мин.) демонстрируется в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед ироничным короткометражным анимационным фильмом «Дубак» (6 мин.).

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Генри Гайден, Крис Морган, Билл Паркер
В ролях:Закари Ливай, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Адам Броди, Росс Батлер, Д.Дж. Котрона, Грейс Кэролайн Карри, Миган Гуд, Люси Лью
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:13+
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ГалактикаЗал 3
c 3 по 5 апреля
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12:05 (290)
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