Шазам-2! Ярость богов / Дубак

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Жанры: Боевик, Фэнтези, Триллер.

17-летний Билли Бэтсон, получивший дар превращаться в супергероя лет сорока, охраняет покой жителей Филадельфии вместе со своими приёмными братьями и сестрами, с которыми он поделился суперспособностями. В силу юности и недостатка дисциплины не всё у них получается идеально, и пресса называет команду супергероев «Филадельфийскими фиаско». Тем временем две женщины, представляющиеся дочерьми титана Атланта, крадут из греческого музея сломанный пополам волшебный жезл и направляются в Филадельфию, чтобы отобрать у супергероев магические силы.

Фильм (130 мин.) демонстрируется в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед ироничным короткометражным анимационным фильмом «Дубак» (6 мин.).

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Генри Гайден, Крис Морган, Билл Паркер

В ролях: Закари Ливай, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Адам Броди, Росс Батлер, Д.Дж. Котрона, Грейс Кэролайн Карри, Миган Гуд, Люси Лью

Музыка: Кристоф Бек