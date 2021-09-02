Шан-чи и легенда десяти колец
Режиссер:Дестин Дэниел Креттон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Дэйв Каллахэм, Дестин Дэниел Креттон, Эндрю Лэнхем
В ролях:Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр, Чэнь Фала, Ронни Чиэн, Флориан Мунтяну, Юэнь Ва, Энди Ле
Музыка:Джоэль П. Уэст
В ролях:Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр, Чэнь Фала, Ронни Чиэн, Флориан Мунтяну, Юэнь Ва, Энди Ле
Музыка:Джоэль П. Уэст
Производство:США, Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 сентября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:02 сентября 2021
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