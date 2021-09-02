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Шан-чи и легенда десяти колец

Режиссер:Дестин Дэниел Креттон
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Дэйв Каллахэм, Дестин Дэниел Креттон, Эндрю Лэнхем
В ролях:Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр, Чэнь Фала, Ронни Чиэн, Флориан Мунтяну, Юэнь Ва, Энди Ле
Музыка:Джоэль П. Уэст
Производство:США, Австралия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
2 сентября
20:00 (от 160 р.)
3 сентября
20:00 (от 160 р.)
4 сентября
20:00 (от 190 р.)
6 сентября
20:00 (от 160 р.)
7 сентября
20:00 (от 160 р.)
8 сентября
20:00 (от 160 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 2 по 3 сентября
21:45 (от 160 р.)
4 сентября
21:45 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
2 сентября
21:00 (от 160 р.)
3 сентября
21:00 (от 160 р.)
4 сентября
21:00 (от 190 р.)
5 сентября
19:45 (от 190 р.)
6 сентября
18:10 (от 160 р.)
7 сентября
18:10 (от 160 р.)
8 сентября
18:10 (от 160 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 2 по 3 сентября
10:20 (300 р.)
13:05 (450 р. в 3D)
15:50 (700 р.)
18:35 (700 р. в 3D)
21:20 (700 р.)
00:05 (500 р. в 3D)
4 сентября
10:20 (450 р.)
13:05 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р.)
18:35 (700 р. в 3D)
21:20 (700 р.)
00:05 (500 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
5 сентября
17:10 (от 190 р.)

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