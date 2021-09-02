Шан-чи и легенда десяти колец Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения. Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец». Продолжительность: 132 мин Сценарий: Дэйв Каллахэм, Дестин Дэниел Креттон, Эндрю Лэнхем

В ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр, Чэнь Фала, Ронни Чиэн, Флориан Мунтяну, Юэнь Ва, Энди Ле

Музыка: Джоэль П. Уэст Производство: США, Австралия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 02 сентября 2021

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!