Шах и мат

Режиссер: Начо Г. Велилья

Жанры: Комедия.

Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам.

Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Давид Санчес, Марта Санчез, Начо Г. Велилья

В ролях: Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луазель, Вероника Сенра, Кико Бена, Tuoxin Qiu, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Мигель Рельян

Музыка: Хуанхо Хавьерре