Шах и мат
Режиссер:Начо Г. Велилья
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам.
Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Давид Санчес, Марта Санчез, Начо Г. Велилья
В ролях:Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луазель, Вероника Сенра, Кико Бена, Tuoxin Qiu, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Мигель Рельян
Музыка:Хуанхо Хавьерре
В ролях:Александра Хименес, Луис Кальехо, Росио Велайос, Пабло Луазель, Вероника Сенра, Кико Бена, Tuoxin Qiu, Франсеск Орелья, Мария Аданес, Мигель Рельян
Музыка:Хуанхо Хавьерре
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:03 марта 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:03 марта 2024
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