Сергий против нечисти. Шабаш

Режиссер: Кирилл Кузин

Жанры: Комедия, Фэнтези.

Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Они продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Евгений Русак, Кирилл Ситников

В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Игорь Жижикин, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Нино Нинидзе, Сергей Степин, Анастасия Акатова

Музыка: Анастасия Здеб