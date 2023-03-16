Сергий против нечисти. Шабаш
Режиссер:Кирилл Кузин
Жанры: Комедия, Фэнтези.
Жанры: Комедия, Фэнтези.
Сергию и Кате предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Они продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий — растопить сердце Кати.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Евгений Русак, Кирилл Ситников
В ролях:Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Игорь Жижикин, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Нино Нинидзе, Сергей Степин, Анастасия Акатова
Музыка:Анастасия Здеб
В ролях:Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Игорь Жижикин, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Нино Нинидзе, Сергей Степин, Анастасия Акатова
Музыка:Анастасия Здеб
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2023
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