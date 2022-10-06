СЕРДЦЕ ПАРМЫ

Режиссер: Антон Мегердичев

Жанры: Драма, Историческая драма, История.

Русский князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.

Продолжительность: 159 мин

Сценарий: Сергей Бодров, Илья Тилькин, Ксения Датнова

В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Фёдор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов

Музыка: Игорь Вдовин