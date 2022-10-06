СЕРДЦЕ ПАРМЫ
Режиссер:Антон Мегердичев
Жанры: Драма, Историческая драма, История.
Жанры: Драма, Историческая драма, История.
Русский князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.
Продолжительность:159 мин
Сценарий:Сергей Бодров, Илья Тилькин, Ксения Датнова
В ролях:Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Фёдор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Фёдор Бондарчук, Владимир Свирский, Роза Хайруллина, Елена Панова, Александр Горбатов
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:06 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:06 октября 2022
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