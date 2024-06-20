Семейный переполох
Режиссер:Евгения Юстус
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не всё и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгения Юстус
В ролях:Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев
В ролях:Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2024
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