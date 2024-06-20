Семейный переполох

Режиссер: Евгения Юстус

Жанры: Комедия, Семейный.

Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не всё и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Евгения Юстус

В ролях: Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев

