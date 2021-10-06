Семейка Аддамс: Горящий тур

Режиссер: Грег Тирнан, Конрад Вернон, Лаура Бруссо

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Дэн Эрнандез, Бенжи Самит, Бен Квин

В ролях: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Джейвон Уолтон, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Конрад Вернон, Билл Хейдер, Уоллес Шоун

Музыка: Джефф Дэнна, Майкл Дэнна