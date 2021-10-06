Семейка Аддамс: Горящий тур
Режиссер:Грег Тирнан, Конрад Вернон, Лаура Бруссо
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Дэн Эрнандез, Бенжи Самит, Бен Квин
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Джейвон Уолтон, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Конрад Вернон, Билл Хейдер, Уоллес Шоун
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Джейвон Уолтон, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Конрад Вернон, Билл Хейдер, Уоллес Шоун
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 октября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:06 октября 2021
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