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Семейка Аддамс: Горящий тур

Режиссер:Грег Тирнан, Конрад Вернон, Лаура Бруссо
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Дэн Эрнандез, Бенжи Самит, Бен Квин
В ролях:Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Джейвон Уолтон, Ник Кролл, Снуп Догг, Бетт Мидлер, Конрад Вернон, Билл Хейдер, Уоллес Шоун
Музыка:Джефф Дэнна, Майкл Дэнна
Производство:Великобритания, Канада, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 7 по 8 октября
10:40 (250)
c 9 по 10 октября
10:40 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
7 октября
16:00 (от 160 р.)
8 октября
16:00 (от 160 р.)
9 октября
16:00 (от 190 р.)
10 октября
17:35 (от 190 р.)
11 октября
17:35 (от 160 р.)
12 октября
17:35 (от 160 р.)
13 октября
17:35 (от 160 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
7 октября
20:00 (320)
8 октября
14:40 (220)
20:00 (320)
c 9 по 10 октября
14:40 (320)
20:00 (320)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
7 октября
16:00 (от 160 р.)
8 октября
16:00 (от 160 р.)
9 октября
16:00 (от 190 р.)
10 октября
17:35 (от 190 р.)
11 октября
17:35 (от 160 р.)
12 октября
17:35 (от 160 р.)
13 октября
17:35 (от 160 р.)
14 октября
19:40 (от 160 р.)
15 октября
19:40 (от 160 р.)
16 октября
19:40 (от 190 р.)
17 октября
19:40 (от 190 р.)
18 октября
19:40 (от 160 р.)
19 октября
19:40 (от 160 р.)
20 октября
19:40 (от 160 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
14 октября
19:40 (от 160 р.)
15 октября
19:40 (от 160 р.)
16 октября
19:40 (от 190 р.)
17 октября
19:40 (от 190 р.)
18 октября
19:40 (от 160 р.)
19 октября
19:40 (от 160 р.)
20 октября
19:40 (от 160 р.)

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