Седьмая печать (оригинальная версия с субтитрами)

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Режиссер: Ингмар Бергман

Жанры: Драма, Фэнтези, История.

В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни, и не видит вокруг себя ничего, ради чего стоило бы продолжать влачить свое существование. Но прежде он хочет убедиться в том, что Бог - есть...

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Ингмар Бергман

В ролях: Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Инга Гилль Мод Ханссон, Инга Ландгре, Гуннель Линдблум, Бертиль Андерберг

Музыка: Эрик Нордгрен