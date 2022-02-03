Седьмая печать (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Ингмар Бергман
Жанры: Драма, Фэнтези, История.
Жанры: Драма, Фэнтези, История.
В середине XIV века рыцарь Антониус Блок и его оруженосец возвращаются после десяти лет крестовых походов в родную Швецию. Блок устал от жизни, и не видит вокруг себя ничего, ради чего стоило бы продолжать влачить свое существование. Но прежде он хочет убедиться в том, что Бог - есть...
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Ингмар Бергман
В ролях:Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Инга Гилль Мод Ханссон, Инга Ландгре, Гуннель Линдблум, Бертиль Андерберг
Музыка:Эрик Нордгрен
В ролях:Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Инга Гилль Мод Ханссон, Инга Ландгре, Гуннель Линдблум, Бертиль Андерберг
Музыка:Эрик Нордгрен
Производство:Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:03 февраля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!