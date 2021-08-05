Щенячий патруль в кино Режиссер: Кэллан Брункер

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный. Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства – так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Билли Фролик, Кэллан Брункер, Боб Барлен

В ролях: Иэн Армитедж, Марсаи Мартин, Рон Пардо, Яра Шахиди, Ким Кардашьян Уэст, Рэндолл Пак, Дэкс Шепард, Тайлер Перри, Джимми Киммел, Уилл Брисбин

Музыка: Эйтор Перейра Производство: Канада, США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 05 августа 2021

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