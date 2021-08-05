Щенячий патруль в кино
Режиссер:Кэллан Брункер
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства – так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Билли Фролик, Кэллан Брункер, Боб Барлен
В ролях:Иэн Армитедж, Марсаи Мартин, Рон Пардо, Яра Шахиди, Ким Кардашьян Уэст, Рэндолл Пак, Дэкс Шепард, Тайлер Перри, Джимми Киммел, Уилл Брисбин
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Иэн Армитедж, Марсаи Мартин, Рон Пардо, Яра Шахиди, Ким Кардашьян Уэст, Рэндолл Пак, Дэкс Шепард, Тайлер Перри, Джимми Киммел, Уилл Брисбин
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:05 августа 2021
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