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Щенячий патруль: улётная помощь

Режиссер:Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.

Герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо. Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи.

Продолжительность:44 мин
Сценарий:Луиз Мун
В ролях:Лилли Бартлам, Калеб Беллаванс, Аня Кук, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Эштон Леон Фрэнк Киган Хедли, Кива Джадд, Justin Paul Kelly, Дэвид Лопез
Музыка:Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:02 декабря 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 2 по 3 декабря
11:00 (100)
c 4 по 5 декабря
11:00 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 2 по 8 декабря
11:15 (от 120 р.)

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