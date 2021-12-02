Щенячий патруль: улётная помощь Режиссер: Чарльз Е. Бастьен

Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный. Герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо. Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи. Продолжительность: 44 мин Сценарий: Луиз Мун

В ролях: Лилли Бартлам, Калеб Беллаванс, Аня Кук, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Эштон Леон Фрэнк Киган Хедли, Кива Джадд, Justin Paul Kelly, Дэвид Лопез

Музыка: Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт Производство: США, Канада

Ограничения: 0+

Дата релиза: 02 декабря 2021

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