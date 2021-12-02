Щенячий патруль: улётная помощь
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.
Герцог Болтунский использует магические силы бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в небо. Скай нужно будет преодолеть свои самые большие страхи и возглавить команду Улетной помощи.
Продолжительность:44 мин
Сценарий:Луиз Мун
В ролях:Лилли Бартлам, Калеб Беллаванс, Аня Кук, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Эштон Леон Фрэнк Киган Хедли, Кива Джадд, Justin Paul Kelly, Дэвид Лопез
Музыка:Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт
В ролях:Лилли Бартлам, Калеб Беллаванс, Аня Кук, Лукас Энджел, Сэмюэл Фараси, Эштон Леон Фрэнк Киган Хедли, Кива Джадд, Justin Paul Kelly, Дэвид Лопез
Музыка:Джеймс Чаппл, Грэм Корнис, Брайан Л. Пикетт
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:02 декабря 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:02 декабря 2021
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