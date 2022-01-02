Щенячий патруль. Сантьяго и его моря. Миссия «Рождество»
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен, Дэвид Нотт, Джеймс Лопез
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Главный соперник Бухты Приключений хочет испортить Рождество. Мэр Гарольд Хамдингер жаждет получить незаслуженный подарок и портит планы Санты. Отважные Щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить все подарки вовремя и спасти праздник. В это время Сантьяго и его команду ждёт захватывающее приключение по спасению Рождества! На острове Энканто праздник под угрозой: коварный Энрике направляет на Санту снежную бурю и забирает себе все подарки. Но сообразительность и отвага Сантьяго и его команды помогают преодолеть все ловушки Энрике.
Сценарий:Питер Гаффни, Робин Стейн, Дана Чан
В ролях:Кевин Чакон, Алисса Читэм, Джастис Куирос, Альфред Молина, Мэдисон Дэниелс, Дэйв Дрокслер Хантер Джонс, Лесли Валдес, Киган Хедли, Кингсли Маршалл
В ролях:Кевин Чакон, Алисса Читэм, Джастис Куирос, Альфред Молина, Мэдисон Дэниелс, Дэйв Дрокслер Хантер Джонс, Лесли Валдес, Киган Хедли, Кингсли Маршалл
Производство:США
Дата релиза:02 января 2021
Дата релиза:02 января 2021
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