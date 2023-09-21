Щенячий патруль: Мегафильм Режиссер: Кэллан Брункер

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Драма, Фэнтези, Приключения, Анимация. Волшебный метеор падает в Городе приключений и наделяет членов Щенячьего патруля сверхспособностями, тем самым превращая их в Мегащенков. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Кит Чэпман, Кэллан Брункер, Боб Барлен

В ролях: Маккенна Грейс, Тараджи П. Хенсон, Марсаи Мартин, Кристиан Конвери, Рон Пардо, Лил Рел Ховери, Ким Кардашьян Уэст, Крис Рок, Серена Уильямс, Алан С. Ким

Музыка: Пинар Топрак Производство: США, Канада

Ограничения: 0+

Дата релиза: 21 сентября 2023

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