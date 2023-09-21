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Щенячий патруль: Мегафильм

Режиссер:Кэллан Брункер
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Драма, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Волшебный метеор падает в Городе приключений и наделяет членов Щенячьего патруля сверхспособностями, тем самым превращая их в Мегащенков.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Кит Чэпман, Кэллан Брункер, Боб Барлен
В ролях:Маккенна Грейс, Тараджи П. Хенсон, Марсаи Мартин, Кристиан Конвери, Рон Пардо, Лил Рел Ховери, Ким Кардашьян Уэст, Крис Рок, Серена Уильямс, Алан С. Ким
Музыка:Пинар Топрак
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:21 сентября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 26 по 27 октября
13:45 (230)
c 28 по 29 октября
13:45 (330)
c 30 по 31 октября
13:45 (200)

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