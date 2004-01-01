Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: особое задание
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Щенок Клык находит волшебные цветы, превращающие дыхание дракона в лёд, и замораживает весь Гавкенбург. А Гончику удаётся добыть легендарную кость Гавкалибур, и теперь он становится королевским рыцарем и пытается помешать коварным планам Герцога Болтунского. В это время перед Вспышем и Эй-Джеем стоит не менее трудная задача — в Аксель-Сити таинственным образом исчезли все зубные щётки. Смогут ли герои найти похитителя и вернуть жителям пропажу?
Продолжительность:46 мин
Производство:Канада
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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