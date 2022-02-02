Щенячий Патруль и Подсказки Бульки для всех: новые герои
Режиссер:Чарльз Е. Бастьен, Джереми Слатскин, Джен Шерман
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Щенячий патруль ждет новое захватывающее событие. Принцесса Гавкенбурга посвящает Райдера и щенков в рыцари, и те должны проявить себя, когда бывший придворный обретает контроль над драконом и нападает на замок. А Джоша и Бульку приключения тоже не обходят стороной. У них появился новый сосед — Пушистик.
Сценарий:Кит Чэпман, Кевин Дель Агилья
Музыка:П.Т. Уокли
Музыка:П.Т. Уокли
Производство:США
Дата релиза:02 февраля 2022
Дата релиза:02 февраля 2022
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