Щелкунчик и волшебная флейта

Режиссер: Виктор Глухушин

Жанры: Фэнтези, Анимация.

Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. К счастью, она не одна: с ней верные друзья — барашек Кудряш и страус Красный Клюв, а также Щелкунчик — заколдованный принц по имени Георг. Им предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами. И никто не отменял грандиозный бал-маскарад. Им нужно преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, которая поможет снять чары и вернет Мари домой.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Фёдор Федотов, Любовь Аксёнова, Пётр Иващенко, Александр Гудков, Елена Шульман, Прохор Чеховской, Екатерина Тихомирова, Алексей Чумаков, Ольга Кузнецова

Музыка: Петр Ильич Чайковский, Михаил Чертищев, Георгий Жеряков