Щелкунчик и волшебная флейта
Режиссер:Виктор Глухушин
Жанры: Фэнтези, Анимация.
Жанры: Фэнтези, Анимация.
Прекрасная Мари случайно попадает в удивительное королевство, власть в котором захватили хитрые крысы. К счастью, она не одна: с ней верные друзья — барашек Кудряш и страус Красный Клюв, а также Щелкунчик — заколдованный принц по имени Георг. Им предстоит головокружительное приключение, полное загадочных тайн и встреч с мистическими чудовищами. И никто не отменял грандиозный бал-маскарад. Им нужно преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, которая поможет снять чары и вернет Мари домой.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Фёдор Федотов, Любовь Аксёнова, Пётр Иващенко, Александр Гудков, Елена Шульман, Прохор Чеховской, Екатерина Тихомирова, Алексей Чумаков, Ольга Кузнецова
Музыка:Петр Ильич Чайковский, Михаил Чертищев, Георгий Жеряков
В ролях:Фёдор Федотов, Любовь Аксёнова, Пётр Иващенко, Александр Гудков, Елена Шульман, Прохор Чеховской, Екатерина Тихомирова, Алексей Чумаков, Ольга Кузнецова
Музыка:Петр Ильич Чайковский, Михаил Чертищев, Георгий Жеряков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:08 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:08 декабря 2023
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