Сашка. Дневник солдата.

Режиссер: Кирилл Зайцев

Жанры: Военный.

Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Среди огня, крови и грязи он, тогда еще юный Сашка, берёт в плен такого же мальчишку немца. Противник готовится к смерти, но молодой солдат даёт ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.

Продолжительность: 38 мин

Сценарий: Иван Клочко, Игорь Коняев

В ролях: Кирилл Зайцев, Марат Эфендиев, Иван Клочко, Игорь Назаренко, Иван Криворучко

Музыка: Артур Маскатс