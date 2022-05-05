Сашка. Дневник солдата.
Режиссер:Кирилл Зайцев
Жанры: Военный.
Жанры: Военный.
Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Среди огня, крови и грязи он, тогда еще юный Сашка, берёт в плен такого же мальчишку немца. Противник готовится к смерти, но молодой солдат даёт ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.
Продолжительность:38 мин
Сценарий:Иван Клочко, Игорь Коняев
В ролях:Кирилл Зайцев, Марат Эфендиев, Иван Клочко, Игорь Назаренко, Иван Криворучко
Музыка:Артур Маскатс
В ролях:Кирилл Зайцев, Марат Эфендиев, Иван Клочко, Игорь Назаренко, Иван Криворучко
Музыка:Артур Маскатс
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 мая 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:05 мая 2022
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