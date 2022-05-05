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Сашка. Дневник солдата.

Режиссер:Кирилл Зайцев
Жанры: Военный.

Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Среди огня, крови и грязи он, тогда еще юный Сашка, берёт в плен такого же мальчишку немца. Противник готовится к смерти, но молодой солдат даёт ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.

Продолжительность:38 мин
Сценарий:Иван Клочко, Игорь Коняев
В ролях:Кирилл Зайцев, Марат Эфендиев, Иван Клочко, Игорь Назаренко, Иван Криворучко
Музыка:Артур Маскатс
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 5 по 6 мая
18:15 (от 150 р.)
c 7 по 8 мая
16:50 (от 180 р.)
9 мая
17:00 (от 180 р.)
10 мая
14:55 (от 180 р.)
11 мая
18:15 (от 150 р.)

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