Самая большая луна

Режиссер: Елена Ванина

Жанры: Фэнтези, Приключения.

Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Роман Борисевич

В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артём Кисаков, Иван Капорин

Музыка: Игорь Вдовин