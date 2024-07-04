Самая большая луна
Режиссер:Елена Ванина
Жанры: Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Приключения.
Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Роман Борисевич
В ролях:Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артём Кисаков, Иван Капорин
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Александр Гришин, Павел Голубев, Владимир Гарцунов, Артём Кисаков, Иван Капорин
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:04 июля 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:04 июля 2024
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