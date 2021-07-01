155895

Самая безумная свадьба

Режиссер: Филипп де Шоврон
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Собрались как-то араб, китаец, африканец и еврей сыграть свадьбу. И сыграли… с дочерьми одной добропорядочной французской пары. Продолжение уморительной неполиткорректной комедии о злоключениях семьи Клода и Мари Верней, чьи дочери выбрали себе мужей «неправильной» национальности. В этот раз несчастным буржуа придется столкнуться с еще более серьезным испытанием. И то, что их первый внук окажется черней самого черного сенегальца, будет не самой большой их проблемой!

Продолжительность:105 мин
Сценарий: Ги Лоран, Филипп де Шоврон
В ролях:Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан, Меди Садун, Фредерик Шо, Нум Дьявара Фредерик Бель, Джулия Пьятон, Эмили Кан, Элоди Фонтан
Музыка:Марк Шуарен
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:01 июля 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 4 июля
18:00 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?