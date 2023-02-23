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Рыцарь теней

Режиссер:Янь Цзя
Жанры: Боевик, Комедия, Фэнтези.

Волшебник Пу Сунлин — охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Эта могущественная колдунья вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, пообещав им вечную красоту. Новое дело пугает Пу, но он не привык отступать.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Лю Бохань
В ролях:Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань, Линь Пэн, Остин Линь, Цяо Шань, Чарльз Луу, Лэнс Луу, Марк Луу, Пань Чанцзян
Музыка:Чжай Цзиньянь, Чжао Чжао
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 23 по 26 февраля
16:20 (330)
c 27 февраля по 1 марта
16:20 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 23 по 26 февраля
12:30 (300)
c 27 февраля по 1 марта
12:30 (200)

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