Рыбка Поньо на утесе

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Хаяо Миядзаки

В ролях: Юриа Нара, Хироки Дои, Томоко Ямагути, Кадзусигэ Нагасима, Юки Амами, Джордж Токоро Руми Хиираги, Акико Яно, Кадзуко Ёсиюки, Томоко Нараока

Музыка: Дзё Хисаиси