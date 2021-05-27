Рыбка Поньо на утесе
Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Юриа Нара, Хироки Дои, Томоко Ямагути, Кадзусигэ Нагасима, Юки Амами, Джордж Токоро Руми Хиираги, Акико Яно, Кадзуко Ёсиюки, Томоко Нараока
Музыка:Дзё Хисаиси
В ролях:Юриа Нара, Хироки Дои, Томоко Ямагути, Кадзусигэ Нагасима, Юки Амами, Джордж Токоро Руми Хиираги, Акико Яно, Кадзуко Ёсиюки, Томоко Нараока
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство: Япония
Ограничения:0+
Дата релиза:27 мая 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:27 мая 2021
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