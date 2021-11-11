Ряд 19 Режиссер: Александр Бабаев

Жанры: Триллер. Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства. Продолжительность: 77 мин Сценарий: Майкл Смий, Джеймс Хэт, Остин Сепульведа

В ролях: Светлана Иванова, Вольфганг Черни, Марта Кесслер, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виталия Корниенко, Денис Ясик, Анна Глаубэ, Виктория Корлякова,Иван Верховых

Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 11 ноября 2021

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