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Ряд 19

Режиссер:Александр Бабаев
Жанры: Триллер.

Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Продолжительность:77 мин
Сценарий:Майкл Смий, Джеймс Хэт, Остин Сепульведа
В ролях:Светлана Иванова, Вольфганг Черни, Марта Кесслер, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виталия Корниенко, Денис Ясик, Анна Глаубэ, Виктория Корлякова,Иван Верховых
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:11 ноября 2021
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ГалактикаЗал 1
11 ноября
22:00 (300)
12 ноября
22:00 (350)
13 ноября
22:00 (350)
14 ноября
22:00 (350)
15 ноября
22:00 (300)
16 ноября
22:00 (300)
17 ноября
22:00 (300)
Мираж СинемаКинозал №5
11 ноября
22:00 (300)
c 12 по 14 ноября
16:30 (300)
20:20 (300)
22:00 (300)
ГалактикаЗал 4
c 11 по 17 ноября
20:05 (400)

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