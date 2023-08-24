161780

Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Режиссер:Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
Жанры: Анимация.

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Андрей Кореньков, Владимир Николаев, Алексей Цицилин
В ролях:Артем Крылов, Ирина Обрезкова, Валентин Морозов, Артем Казюханов, Александр Быковский, Роман Никитин, Виктория Войнич-Слуцкая, Антон Денисов, Анастасия Салова, Давид Бродский
Музыка:Сефи Кармел
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 1
2 сентября
12:05 (430)
3 сентября
11:55 (330)
4 сентября
15:45 (290)
c 5 по 6 сентября
15:40 (290)
ГалактикаЗал 4
2 сентября
13:50 (500)
ГалактикаЗал 2
2 сентября
10:05 (330)
3 сентября
10:00 (330)
c 4 по 6 сентября
10:00 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 3 сентября
13:15 (200)
c 4 по 6 сентября
13:15 (150)
ГалактикаЗал 3
3 сентября
14:35 (430)
c 4 по 6 сентября
14:25 (290)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?