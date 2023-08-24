Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Режиссер:Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Андрей Кореньков, Владимир Николаев, Алексей Цицилин
В ролях:Артем Крылов, Ирина Обрезкова, Валентин Морозов, Артем Казюханов, Александр Быковский, Роман Никитин, Виктория Войнич-Слуцкая, Антон Денисов, Анастасия Салова, Давид Бродский
Музыка:Сефи Кармел
В ролях:Артем Крылов, Ирина Обрезкова, Валентин Морозов, Артем Казюханов, Александр Быковский, Роман Никитин, Виктория Войнич-Слуцкая, Антон Денисов, Анастасия Салова, Давид Бродский
Музыка:Сефи Кармел
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2023
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