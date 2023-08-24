Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Режиссер: Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов

Жанры: Анимация.

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Андрей Кореньков, Владимир Николаев, Алексей Цицилин

В ролях: Артем Крылов, Ирина Обрезкова, Валентин Морозов, Артем Казюханов, Александр Быковский, Роман Никитин, Виктория Войнич-Слуцкая, Антон Денисов, Анастасия Салова, Давид Бродский

Музыка: Сефи Кармел