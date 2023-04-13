Русский крест

Режиссер: Эдуард Бояков

Жанры: Драма.

Простой человек Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается. Он обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу — восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Эдуард Бояков, Николай Мельников

В ролях: Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова, Ирина Архипова, Екатерина Дар, Вероника Вернадская, Михаил Сиворин, Валентин Климентьев

Музыка: Тихон Хренников