Русский крест
Режиссер:Эдуард Бояков
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Простой человек Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается. Он обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу — восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Эдуард Бояков, Николай Мельников
В ролях:Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова, Ирина Архипова, Екатерина Дар, Вероника Вернадская, Михаил Сиворин, Валентин Климентьев
Музыка:Тихон Хренников
В ролях:Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова, Ирина Архипова, Екатерина Дар, Вероника Вернадская, Михаил Сиворин, Валентин Климентьев
Музыка:Тихон Хренников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
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