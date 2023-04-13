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Русский крест

Режиссер:Эдуард Бояков
Жанры: Драма.

Простой человек Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается. Он обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу — восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Эдуард Бояков, Николай Мельников
В ролях:Михаил Пореченков, Полина Чернышова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Блохин, Елена Коробейникова, Ирина Архипова, Екатерина Дар, Вероника Вернадская, Михаил Сиворин, Валентин Климентьев
Музыка:Тихон Хренников
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2023
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