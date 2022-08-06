Русалка и дочь короля

Режиссер: Шон МакНамара

Жанры: Мелодрама, Фэнтези.

С самого младенчества Мари-Жозеф, дочь «короля-солнце» Людовика XIV, воспитывалась в монастыре, но строгие монахини так и не смогли привить ей ни покорности, ни смирения. Когда уже немолодой король решает, что ему не на кого оставить Францию, и поэтому он должен жить вечно, придворный учёный находит решение — во дворец доставляется пойманная в море русалка, у которой имеется источник бессмертия. В это же время Мари-Жозеф, не знающая о своём родстве с монархом, призывается ко двору, и вскоре между ней и содержащейся в неволе русалкой устанавливается невероятная связь.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Бэрри Берман, Джеймс Шеймус, Вонда Н. МакИнтайр

В ролях: Кая Скоделарио, Пирс Броснан, Уильям Хёрт, Бенджамин Уокер, Пабло Шрайбер, Бен Ллойд-Хьюз Рэйчел Гриффитс, Кристал Кларк, Пол Айрлэнд, Фань Бинбин

Музыка: Джон Кода, Грант Киркхоуп, Джозеф Меткалф