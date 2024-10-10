Руки Вверх!

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Режиссер:Аскар Узабаев
Жанры: Биография, Музыкальный.
Жанры: Биография, Музыкальный.
Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.
Сценарий:Сергей Калужанов, Михаил Погосов, Сергей Жуков
В ролях:Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Фёдор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд, Анастасия Кувшинова
Музыка:Сергей Жуков
В ролях:Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Фёдор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд, Анастасия Кувшинова
Музыка:Сергей Жуков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:10 октября 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:10 октября 2024
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