Руки Вверх! Режиссер: Аскар Узабаев

Жанры: Биография, Музыкальный. Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Сценарий: Сергей Калужанов, Михаил Погосов, Сергей Жуков

В ролях: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Фёдор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд, Анастасия Кувшинова

Музыка: Сергей Жуков Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 10 октября 2024

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