Руки Вверх!

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Режиссер:Аскар Узабаев
Жанры: Биография, Музыкальный.

Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Сценарий:Сергей Калужанов, Михаил Погосов, Сергей Жуков
В ролях:Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Фёдор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд, Анастасия Кувшинова
Музыка:Сергей Жуков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:10 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 10 по 13 октября
11:40 (280)
13:55 (330)
16:10 (400)
18:25 (400)
20:40 (400)
22:55 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 10 по 13 октября
11:00 (400)
13:15 (500)
15:30 (500)
17:45 (500)
20:00 (600)
22:15 (600)

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