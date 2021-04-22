Руфус.Хроники волшебной страны
Режиссер:Райан Беллгардт
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта содержит магическую формулу исцеления. Наши герои отправляются на поиски книги и фантастических ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса!
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Крис Хойт, Райан Беллгардт, Себастьен Семон
В ролях:Кайлер Чарльз Бек, Кори Филлипс, Леа Филпотт, Мэдлин Кинтц, Райан Беллгардт, Тофер Оуэн, Николас Саймон, Линда Айхер, Бен Холл, Ивэн Ассанте
Музыка:Дэвид Стоун Хэмилтон
В ролях:Кайлер Чарльз Бек, Кори Филлипс, Леа Филпотт, Мэдлин Кинтц, Райан Беллгардт, Тофер Оуэн, Николас Саймон, Линда Айхер, Бен Холл, Ивэн Ассанте
Музыка:Дэвид Стоун Хэмилтон
Производство:Франция, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:22 апреля 2021
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