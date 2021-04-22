Руфус.Хроники волшебной страны

Режиссер: Райан Беллгардт

Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.

В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта содержит магическую формулу исцеления. Наши герои отправляются на поиски книги и фантастических ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса!

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Крис Хойт, Райан Беллгардт, Себастьен Семон

В ролях: Кайлер Чарльз Бек, Кори Филлипс, Леа Филпотт, Мэдлин Кинтц, Райан Беллгардт, Тофер Оуэн, Николас Саймон, Линда Айхер, Бен Холл, Ивэн Ассанте

Музыка: Дэвид Стоун Хэмилтон