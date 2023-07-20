Рубеж выживания

Режиссер: Танел Тоом

Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.

Четверо специалистов, обслуживающих сверхсекретный объект, уже давно работают посреди океана без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Приборы показывают приближение шторма, на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Команда начинает подозревать, что оказалась пешкой в чьей-то зловещей игре. Чтобы выбраться из ловушки и выжить, им придется разгадать тайну последнего рубежа.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Малачи Смит

В ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКанн, Томас Кречман, Бен Пуллен, Карин Таммару, Ян Эрик Эренберг, Моника Туви

