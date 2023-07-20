Рубеж выживания
Режиссер:Танел Тоом
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.
Жанры: Фантастика, Драма, Триллер.
Четверо специалистов, обслуживающих сверхсекретный объект, уже давно работают посреди океана без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Приборы показывают приближение шторма, на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Команда начинает подозревать, что оказалась пешкой в чьей-то зловещей игре. Чтобы выбраться из ловушки и выжить, им придется разгадать тайну последнего рубежа.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Малачи Смит
В ролях:Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКанн, Томас Кречман, Бен Пуллен, Карин Таммару, Ян Эрик Эренберг, Моника Туви
В ролях:Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКанн, Томас Кречман, Бен Пуллен, Карин Таммару, Ян Эрик Эренберг, Моника Туви
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:20 июля 2023
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