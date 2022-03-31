Роман служанки

Режиссер: Ева Хассон

Жанры: Драма, Мелодрама.

Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь.

Продолжительность: 18+ мин

Сценарий: Элис Бирч, Грэм Свифт

В ролях: Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Колин Фёрт Нэйтан Честер Рив, Сэмюэл Барлоу, Декстер Рэггэтт, Пэтси Ферран

Музыка: Морган Кибби