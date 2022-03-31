Роман служанки
Режиссер:Ева Хассон
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь.
Продолжительность:18+ мин
Сценарий:Элис Бирч, Грэм Свифт
В ролях:Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Колин Фёрт Нэйтан Честер Рив, Сэмюэл Барлоу, Декстер Рэггэтт, Пэтси Ферран
Музыка:Морган Кибби
В ролях:Одесса Янг, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Колин Фёрт Нэйтан Честер Рив, Сэмюэл Барлоу, Декстер Рэггэтт, Пэтси Ферран
Музыка:Морган Кибби
Производство:Великобритания, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:31 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:31 марта 2022
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