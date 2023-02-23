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Рок дог 3: Битва за бит

Режиссер:Энтони Белл
Жанры: Комедия, Мелодрама, Приключения, Анимация.

Все просто помешались на новом музыкальном шоу «Битва за бит». А вот Боуди от него вовсе не в восторге. Но после того, как пропал один из ведущих конкурса легендарный рокер Белый Кот Ангус, именно Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Роб Мьюир
В ролях:Грэм Хэмилтон, Эшли Болл, Эндрю Френсис, Кэтлин Барр, Эдди Иззард, Бетани Браун, Николь Оливер, Дорон Белл, Джейсон Симпсон, Донни Лукас
Музыка:Ричард Эванс, Мэттью Джеррард, Мэтт Махаффей
Производство:США, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2023
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