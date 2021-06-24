Рок Дог 2

Режиссер: Марк Балдо

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Денис Брэдли, Майк Бандли, Алек Соколов

В ролях: Грэм Хэмилтон, Майкл Адамуэйт, Эшли Болл, Кэтлин Барр, Брайан Добсон, Брайан Драммонд Эндрю Френсис, Джеймс Хигути, Донни Лукас, Ричард Ньюман

Музыка: Ричард Эванс, Мэттью Джеррард