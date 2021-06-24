Рок Дог 2
Режиссер:Марк Балдо
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Денис Брэдли, Майк Бандли, Алек Соколов
В ролях:Грэм Хэмилтон, Майкл Адамуэйт, Эшли Болл, Кэтлин Барр, Брайан Добсон, Брайан Драммонд Эндрю Френсис, Джеймс Хигути, Донни Лукас, Ричард Ньюман
Музыка:Ричард Эванс, Мэттью Джеррард
В ролях:Грэм Хэмилтон, Майкл Адамуэйт, Эшли Болл, Кэтлин Барр, Брайан Добсон, Брайан Драммонд Эндрю Френсис, Джеймс Хигути, Донни Лукас, Ричард Ньюман
Музыка:Ричард Эванс, Мэттью Джеррард
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:24 июня 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:24 июня 2021
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