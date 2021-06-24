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Рок Дог 2

Режиссер:Марк Балдо
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Денис Брэдли, Майк Бандли, Алек Соколов
В ролях:Грэм Хэмилтон, Майкл Адамуэйт, Эшли Болл, Кэтлин Барр, Брайан Добсон, Брайан Драммонд Эндрю Френсис, Джеймс Хигути, Донни Лукас, Ричард Ньюман
Музыка:Ричард Эванс, Мэттью Джеррард
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:24 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 24 по 25 июня
11:45 (400 р.)
c 26 по 27 июня
11:45 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 24 по 25 июня
10:50 (150 р.)
12:45 (150 р.)
14:40 (200 р.)
c 26 по 27 июня
10:50 (200 р.)
12:45 (200 р.)
14:40 (300 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 24 по 25 июня
10:30 (200)
15:00 (200)
c 26 по 27 июня
10:30 (200)
15:00 (300)
c 28 по 30 июня
10:30 (200)
15:00 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 24 по 25 июня
11:40 (200)
13:40 (200)
15:40 (200)
17:40 (300)
c 26 по 27 июня
11:40 (200)
13:40 (300)
15:40 (300)
17:40 (300)
c 28 по 30 июня
11:40 (200)
13:40 (200)
15:40 (200)
17:40 (250)
АврораОсновной зал
c 24 по 27 июня
11:00 (150)
15:35 (200)
c 28 по 30 июня
11:00 (150)
15:35 (150)
МурманскБольшой зал
24 июня
10:00 (200)
17:10 (300)
25 июня
17:10 (300)
c 26 по 27 июня
12:30 (200)
17:10 (300)
c 28 по 30 июня
12:30 (200)
17:10 (250)

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