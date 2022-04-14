Родители строгого режима

Режиссер: Никита Владимиров

Жанры: Комедия.

Семейная пара пожилых людей узнают, что их 38-летний сын, являющийся мэром города, имеет славу взяточника и непорядочного человека. Репутация испорчена, да и сами родители удивлены, что их сын пошел не по тому пути. Что же делать? Старики решаются на крайние меры: под выдуманным предлогом они приглашают сына навестить их. Ничего не подозревающий мэр приезжает, но его запирают на ключ. Теперь он попал в ловушку перевоспитания, и, чтобы выйти из дома, нужно пересмотреть свои ценности и измениться. Получится ли у родителей повлиять на непутевого сына?

Продолжительность: 79 мин

Сценарий: Андрей Таратухин, Юлия Крутова

В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Владимир Сычев, Валерия Федорович, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Александр Безруков

Музыка: Федор Журавлев