Родители строгого режима
Режиссер:Никита Владимиров
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Семейная пара пожилых людей узнают, что их 38-летний сын, являющийся мэром города, имеет славу взяточника и непорядочного человека. Репутация испорчена, да и сами родители удивлены, что их сын пошел не по тому пути. Что же делать? Старики решаются на крайние меры: под выдуманным предлогом они приглашают сына навестить их. Ничего не подозревающий мэр приезжает, но его запирают на ключ. Теперь он попал в ловушку перевоспитания, и, чтобы выйти из дома, нужно пересмотреть свои ценности и измениться. Получится ли у родителей повлиять на непутевого сына?
Продолжительность:79 мин
Сценарий:Андрей Таратухин, Юлия Крутова
В ролях:Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Владимир Сычев, Валерия Федорович, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Александр Безруков
Музыка:Федор Журавлев
В ролях:Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов, Владимир Сычев, Валерия Федорович, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Александр Безруков
Музыка:Федор Журавлев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
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