Род мужской

Режиссер: Алекс Гарленд

Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.

Недавно овдовевшая женщина уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Алекс Гарленд

В ролях: Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду, Сара Твоми, Зак Ротера-Оксли, Соноя Мидзуно

Музыка: Джофф Барроу, Бен Солсбери