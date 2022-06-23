Род мужской
Режиссер:Алекс Гарленд
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.
Недавно овдовевшая женщина уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алекс Гарленд
В ролях:Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду, Сара Твоми, Зак Ротера-Оксли, Соноя Мидзуно
Музыка:Джофф Барроу, Бен Солсбери
В ролях:Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду, Сара Твоми, Зак Ротера-Оксли, Соноя Мидзуно
Музыка:Джофф Барроу, Бен Солсбери
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:23 июня 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:23 июня 2022
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