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Род мужской

Режиссер:Алекс Гарленд
Жанры: Фантастика, Драма, Ужасы.

Недавно овдовевшая женщина уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Алекс Гарленд
В ролях:Джесси Бакли, Рори Киннер, Гэйл Ранкин, Паапа Эссьеду, Сара Твоми, Зак Ротера-Оксли, Соноя Мидзуно
Музыка:Джофф Барроу, Бен Солсбери
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:23 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
23 июня
22:45 (300)
24 июня
18:20 (300)
22:45 (300)
c 25 по 26 июня
18:20 (330)
22:45 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
23 июня
20:30 (от 160 р.)

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